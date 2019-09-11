Суд ЄС врятував транзит російського газу через Україну — Польща

Верховний суд Європи скасував рішення ЄС, що дозволяє російському Газпрому транспортувати більше газу по газопроводу Опал, який з'єднує трубопровід Nord Stream з Німеччиною.

Про це йдеться у доповіді польській компанії PGNiG, передає Укрінформ.

Суд дійшов висновку, що "відповідне рішення було ухвалено у порушення принципів енергетичної солідарності". Суд підтримав аргументи Польщі про те, що Європейська Комісія, видаючи таке рішення, порушила принципи Європейського Союзу, оскільки не вивчила вплив такого рішення на енергетичну безпеку Польщі, заявляють у PGNiG.

Зазначається, що рішенням Єврокомісії було ухвалено монопольне використання Газпромом німецького газопроводу OPAL, дозвіл на яке було надано Газпрому енергетичним регулятором Німеччини.

З 2013 року "Газпром" міг використовувати лише 50% потужностей Opal, в 2016 році йому дозволили підключитися до 90% потужностей труби.

"Нафтогаз" вже попереджав, що через це Київ може недоотримати до 425 млн доларів щорічної транзитної виручки.

Рішення Єврокомісії дозволило "Газпрому" збільшити прокачку по Opal на 10,7 млрд куб. м на рік. Україна і Польща виступили проти цього через можливу втрату виручки від транзиту російського газу, який поставлявся в Європу.

При використанні лише 50% Opal "Газпром" зможе завантажити цей відвід лише на 18 млрд куб. м на рік, що потенційно скоротить прокачування по "Північному потоку" на 20 млрд куб. м від рівня минулого року (58 млрд куб. м).

Потужність трубопроводу Opal - 36 млрд куб. м на рік, він з'єднує "Північний потік" з газотранспортною системою Центральної і Західної Європи. Власником Opal є компанія WIGA Transport Beteiligungs - спільне підприємство німецької Wintershall Dea (50,02%) і "Газпрому" (49,98%).

Українська правда, Економічна правда