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ВР підтримала у першому читанні законопроект про кешбек

Вівторок, 10 вересня 2019, 18:43

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про запровадження системи кешбеків споживачам, які виявлять незареєстровані фіскальні чеки.

Відповідний законопроект підтримали 249 депутатів.

Законопроект передбачає, що перевірка відбуватиметься на підставі перевірки чеків, які видають продавці. Такі чеки мають біти фіскальними, тобто зареєстрованими у податковій службі. У такому разі податківці отримуватимуть інформацію про реальні обороти торговців та їхні реальні прибутки.

Пропонується, щоб у разі виявлення незареєстрованих чеків громадяни могли звернутися до податкової, яка виплатить таким особам кешбек у розмірі 100% вартості товару. При цьому продавця оштрафують на 150% вартості - решту 50% направлятимуть до бюджету.

Народні депутати також підтримали скорочену підготовку цього законопроекту до другого читання.

Економічна правда

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