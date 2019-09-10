МХП Косюка може випустити євробонди на 300-350 мільйонів доларів
Агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" має намір випустити єврооблігації на 300-350 мільйонів доларів із терміном погашення 10 років залежно від ринкових умов.
Про це йдеться у повідомленні агрохолдингу на сайті Лондонської фондової біржі, передає "Інтерфакс-Україна".
Зазначається, що компанія оголосила про організацію зустрічі з інвесторами у зв'язку з можливою новою угодою за єврооблігаціями з боку її дочірньої компанії.
Чистий прибуток МХП в 2018 році скоротився на 44,3% - до 128 млн доларів, виручка збільшилася на 21% - до 1,56 млрд доларів.
У квітні-червні 2019 року компанія скоротила чистий прибуток на 10% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року - до 171 млн доларів, виручка збільшилась на 36% - до 946 млн доларів.
Нагадаємо:
Миронівський хлібопродукт (МХП) - найбільший виробник курятини в Україні. За оцінками самої компанії, вона займає 55% українського ринку курятини. На українському ринку МХП представлений торговими марками "Наша Ряба", "Легко", "Бащинський", "ФуаГра" та інші.
Косюк через компанію WTI Trading Limited володіє 66% акцій МХП.
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