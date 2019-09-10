Всі розділи
Укр / Рус

Зеленський пригрозив "тіньовим" АЗС у Рівненській області

Вівторок, 10 вересня 2019, 14:31

Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Рівненської області пригрозив причетним до діяльності незаконних автозаправних станцій притягненням до відповідальності.

Про це повідомляє прес-служба президента.

"Я знаю, що у Рівненській області працює дуже багато "тіньових", скажімо так, незаконних АЗС. Хочу передати такий сигнал: будь ласка, припиніть це робити в найближчі дні, тому що ми не просто ретельно стежитимемо – ми будемо обмежувати вас у ваших днях свободи", – підкреслив Зеленський.

Він також закликав нового очільника Рівненської ОДА Віталія Коваля звернути увагу на цю проблему.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський представив Віталія Коваля як нового голови Рівненської обласної державної адміністрації.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

АЗС Зеленський

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Газ на великих мережах АЗС дорожчає 23 серпня 2019, 15:13
WOG і ОККО знизили ціни на бензин і дизпальне 19 серпня 2019, 13:35
WOG пішов із оптового ринку нафтопродуктів України 16 серпня 2019, 13:32
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!