Укравтодор оголосив тендер на капремонт 31 кілометра дороги Київ - Одеса

Укравтодор оголосив міжнародний тендер на капітальний ремонт автомобільної дороги М-05 Київ – Одеса на трьох ділянках загальною протяжністю 31 кілометр.

Про це повідомляє прес-служба агентства.

Зазначається, що капітальний ремонт проведуть на трьох ділянках траси: 87 – 98 км (ділянка від з’їзду на м. Біла Церква до с. Бикова Гребля), 98 – 113 км (ділянка від с. Бикова Гребля і до межі Білоцерківського та Ставищенського районів), 113 – 128 км (ділянка від межі Білоцерківського та Ставищенського районів і до смт. Ставище).

"Проект капітального ремонту М-05 у Київській області буде реалізовано за рахунок коштів кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку та Європейського інвестиційного банку, зекономлених на раніше реалізованих контрактах в рамках проєкту "Пан'європейські коридори".

Ремонт цієї частини дороги є логічним продовженням капітального ремонту М-05, що в результаті дозволить забезпечити якісний коридор по всій його протяжності в Київській області", - заявив керівник Укравтодору Славомір Новак.

Відповідно до умов тендеру, компанії-претенденти повинні продемонструвати наявність успішного досвіду робіт в ролі підрядника (генпідрядника або субпідрядника) за останні 5 років, мати кваліфікований персонал та продемонструвати наявність основного обладнання достатньої потужності.

"Наразі керівництво Укравтодору проводить активну роботу із ЄБРР та ЄІБ щодо підписання угоди на фінансування капітального ремонту та реконструкції траси М-05 Київ – Одеса в Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях", - йдеться у повідомленні.

Автомобільна дорога державного значення М-05 Київ - Одеса є складовою частиною міжнародного транспортного коридору європейського коридору Е95 Гельсінкі – Київ – Одеса - Димитровград – Алексанруполіс і має загальну протяжність 504,6 км і проходить через Київську, Черкаську, Кіровоградську, Миколаївську та Одеську області.

Це єдиний в Україні коридор категорії 1-Б по всій протяжності дороги.

Інтенсивність руху на цій дорозі становить від 10 до 48,5 тисяч автомобілів на добу в Київській області, в Черкаській області – від 10 до 16 тисяч автомобілів на добу, в Одеській області – від 10 до 40 тисяч автомобілів на добу.

Економічна правда