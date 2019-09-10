40% усіх прямих іноземних інвестицій у світі є фіктивними - дослідження МВФ

15 трильйонів доларів або 40 відсотків усіх прямих іноземних інвестицій у світі є фіктивними, основна частина такого капіталу зосереджена у так званих "податкових притулках" Люксембурга та Нідерландів.

Про це йдеться у дослідженні Міжнародного валютного фонду та Копенгагенського університету.

Зазначається, що у Люксембурзі та Нідерландах більше половини фіктивних прямих іноземних інвестицій.

"Якщо додати до списку Гонконг, Британські Віргінські Острови, Бермудські Острови, Сінгапур, Кайманові Острови, Швейцарію, Ірландію та Маврикій, то на ці 10 країн буде йти більше 85% фіктивних інвестицій", - йдеться у дослідженні.

Як приклад автори дослідження наводять феномен Люксембурга з населенням 600 тисяч чоловік. У цій країні на одного жителя, за статистикою, припадає 6,6 млн доларів прямих іноземних інвестицій (загалом, це 4 трлн доларів на рік). Це стільки ж, скільки йде інвестицій на США, та більше, ніж на Китай.

При цьому, такі обсяги інвестицій ніяк не впливають на рівень добробуту жителів країни.

"Фіктивні прямі іноземні інвестиції переважно зосереджені саме в тих місцях, де існує цілеспрямована політична стратегія, спрямована на залучення іноземних інвестицій в економіку, зокрема, завдяки нульовій або дуже низькій ставці корпоративного податку", - зазначають експерти.

Економічна правда