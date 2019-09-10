Засновник Alibaba Джек Ма пішов з посади голови компанії

Засновник Alibaba Джек Ма офіційно пішов у відставку з поста голови ради директорів китайської компанії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Замість нього очолювати компанію тепер буде гендиректор Деніел Чжан. Проте, як вважають опитані агентством експерти, Джек Ма не зовсім відійде від справ у корпорації і продовжить відігравати велику роль в ухваленні рішень.

"Малоймовірно, що Чжан буде приймати якісь важливі рішення без підтримки Ма", - сказав керуючий директор шанхайської інвестиційно-консалтингової фірми Kaiyan Capital Брок Сільверс.

Джек Ма вперше оголосив про плани залишити Alibaba у вересні 2018 року. Тоді він говорив, що хоче зайнятися благодійними проектами в сфері освіти.

Колишній вчитель англійської мови Ма заснував Alibaba в 1999 році. Наразі це найбільша китайська компанія з ринковою капіталізацією 460 мільярдів доларів.

Серед іншого компанія володіє торговим майданчиком AliExpress.

Bloomberg оцінює статки Джека Ма в 41,8 мільярда доларів - він друга найбагатша людина в Азії.