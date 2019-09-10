Україна представила нову модель відокремлення оператора ГТС
Україна в Брюсселі презентувала Європейській комісії нову модель відокремлення оператора газотранспортної системи країни.
Про це йдеться в повідомленні міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища.
Українська делегація обговорила з представниками комісії кроки, які будуть зроблені для своєчасного проведення анбандлінгу.
"Ми повинні надолужити час, згаяний в попередні два роки. Уряд і "Нафтогаз" готові докласти всіх необхідних зусиль, щоб в найближчі місяці створити дійсно незалежного оператора ГТС в повній відповідності з вимогами європейського законодавства", - заявив глава Міненерго Олексій Оржель.
Він також висловив упевненість, що участь ЄК в тристоронніх газових переговорах, що відбудуться 19 вересня, дозволить знайти конструктивне рішення для підписання нового договору на транзит російського газу через ГТС України, що відповідає європейському законодавству.
За даними агентства "Інтерфакс-Україна", одним з розглянутих варіантів анбандлінгу є об'єднання оператора ГТС з оператором магістральних і міждержавних ліній електропередачі країни НЕК "Укренерго".
Нагадуємо:
Українська сторона на майбутніх переговорах запропонує Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щороку упродовж 10 років.
Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар у коментарі "Економічній правді" заявив, що Україна і Росія до кінця 2019 року не дійдуть згоди щодо підписання нового контракту на транзит природного газу.
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Економічна правда
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