Україна представила нову модель відокремлення оператора ГТС

Україна в Брюсселі презентувала Європейській комісії нову модель відокремлення оператора газотранспортної системи країни.

Про це йдеться в повідомленні міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища.

Українська делегація обговорила з представниками комісії кроки, які будуть зроблені для своєчасного проведення анбандлінгу.

"Ми повинні надолужити час, згаяний в попередні два роки. Уряд і "Нафтогаз" готові докласти всіх необхідних зусиль, щоб в найближчі місяці створити дійсно незалежного оператора ГТС в повній відповідності з вимогами європейського законодавства", - заявив глава Міненерго Олексій Оржель.

Він також висловив упевненість, що участь ЄК в тристоронніх газових переговорах, що відбудуться 19 вересня, дозволить знайти конструктивне рішення для підписання нового договору на транзит російського газу через ГТС України, що відповідає європейському законодавству.

За даними агентства "Інтерфакс-Україна", одним з розглянутих варіантів анбандлінгу є об'єднання оператора ГТС з оператором магістральних і міждержавних ліній електропередачі країни НЕК "Укренерго".

Нагадуємо:

Українська сторона на майбутніх переговорах запропонує Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щороку упродовж 10 років.

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар у коментарі "Економічній правді" заявив, що Україна і Росія до кінця 2019 року не дійдуть згоди щодо підписання нового контракту на транзит природного газу.

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Економічна правда