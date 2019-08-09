Зеленський змінив склад Національної інвестради

Майбутнє коворкінгів: як підприємці створюють тренди для робочих просторів Гнучкі офісні рішення стали альтернативою традиційному офісу, і ми бачимо, як стрімко зростає попит на них по всьому світу. За даними дослідження Cushman&Wakefield, кількість коворкінгів у світі збільшилася з 1 130 у 2011 році до 13 800 у 2017 році. Україна слідує за глобальними тенденціями такими ж стрімкими темпами.

Чим небезпечне "шпигунство" Google і як це припинити Які ризики для чиновників і звичайних користувачів несе стеження Google, і які кроки необхідно здійснити, щоб пошуковий гігант знав про вас якомога менше.