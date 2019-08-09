Прокурори просять 50 мільйонів застави за підозрюваного у справі "Ротердам+"

Одного із підозрюваних у справі "Ротердам+" затримали 8 серпня – це член НКРЕКП, наразі Солом’янський суд обирає йому запобіжний захід. Прокурори просять заставу у 50 млн гривень.

Про це заявив очільник САП Назар Холодницький під час прес-конференції у п’ятницю.

"Одного підозрюваного було вчора затримано. Зараз триває судове засідання у Солом’янському суді по обранню запобіжного заходу. Там заставу ми просибо 50 мільйонів гривень. Це член НКРЕКП.

По іншим фігурантам, яких не затримали, через те що вони перебувають поза межами України, щодо них розпочато кримінальний процес, тобто їм оголошено підозри, їх викликано до детективів у віторок, середу та в різні дати і, в випадку їхньої неявки, будуть вживатися заходи для їхнього розшуку".

У САП УП уточнили, що йдеться про директора ДП "Оператор ринку" колишнього члена НКРЕКП Володимира Євдокімова.

Нагадаємо:

8 серпня детективи НАБУ повідомили про підозру 6 особам, зокрема колишньому голові та члену НКРЕКП Дмитру Вовку, у справі "Ротердам+".

Досудове слідство у провадженні триває і НАБУ встановлює причетних до скоєння злочину.

Українська правда