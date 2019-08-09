Uber отримав рекордний збиток в 5,2 мільярда доларів

Американська Uber Technologies Inc. отримала рекордний збиток за підсумками минулого кварталу через жорстку конкуренцію в Латинській Америці та інших регіонах, а також великі витрати, пов'язані з IPO.

Про це повідомляється в прес-релізі компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

Як зазначається, чистий збиток компанії за другий квартал, що завершився 30 червня, становив 5,236 млрд доларів проти чистого прибутку в розмірі 878 млн доларів за аналогічний період роком раніше.

Операційний збиток Uber в другому кварталі поточного року зріс до 5,485 млрд доларів у порівнянні з 739 млн доларів роком раніше.

При цьому виручка компанії підвищилася на 14% і досягла 3,166 млрд доларів проти 2,768 млрд доларів.

Чистий збиток компанії головним чином пов'язаний з тим, що в звітності відображені компенсаційні витрати в розмірі 3,9 млрд доларів, що стосуються проведеного в травні IPO.

Сукупний обсяг замовлень збільшився на 31% - до 15,756 млрд доларів.

Число щомісяця активних користувачів Uber, включаючи додаток Uber Eats, збільшилося до 99 млн в порівнянні з 76 млн за аналогічний квартал минулого року.

Котирування акцій Uber знизилися на 6,21% на електронних торгах в четвер.

Uber - міжнародна технологічна компанія, яка розробляє мобільні сервіси за викликом автомобілів з персональним водієм. Компанія надає послуги більш ніж в 700 містах в 70 країнах, включаючи Україну.