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США і Україна запустили спільний ядерний проект

П'ятниця, 9 серпня 2019, 11:33

Україна і США розпочали у Вашингтоні проект співробітництва з освіти та досліджень у галузі сучасної ядерної науки та інженерії.

Про це повідомляє прес-служба посольства України в США.

"В рамках заходу посольство презентувало виставку "50 винаходів, які Україна подарувала світу", яку можна оглянути в Університеті Джорджа Вашингтона", - йдеться у повідомленні.

Відкривав конференцію посол України в США Валерій Чалий. Він наголосив на важливості розвитку українсько-американських відносин у ядерній сфері, зокрема "у обміні знаннями та технологіями для безпечного та ефективного використання мирного атому".

За словами Чалого, Україна має великий потенціал та потужних спеціалістів у ядерній сфері.

Нагадаємо:

19 липня президент Володимир Зеленський підписав укази про звільнення низки надзвичайних і повноважних послів України.

Серед звільнених – посол України в США Валерій Чалий. Він був призначений на посаду колишнім президентом Петром Порошенком у 2015 році.

2 серпня Росія і США офіційно підтвердили, що договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД) припинив діяти.

Знати більше: Європа за доби гонки озброєнь: як Україні реагувати на смерть ракетного договору США та РФ

Ракети без обмежень: які наслідки для України матиме вихід США з ядерної угоди з РФ

Українська правда

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