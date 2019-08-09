США і Україна запустили спільний ядерний проект

Україна і США розпочали у Вашингтоні проект співробітництва з освіти та досліджень у галузі сучасної ядерної науки та інженерії.

Про це повідомляє прес-служба посольства України в США.

"В рамках заходу посольство презентувало виставку "50 винаходів, які Україна подарувала світу", яку можна оглянути в Університеті Джорджа Вашингтона", - йдеться у повідомленні.