Американський нафтогазовий гігант купив конкурента за 55 мільярдів

Американська нафтогазова компанія Occidental Petroleum заявила про завершення придбання конкурента Anadarko Petroleum в ході операції, що оцінюється в 55 млрд доларів.

Про це пише Прайм.

Сума угоди враховує борг Anadarko, зазначає Occidental. Більше 99% акціонерів Anadarko на спеціальних зборах в четвер проголосували на користь придбання.

Акціонери Anadarko отримують 59 доларів готівкою і 0,2934 звичайних акцій Occidental за кожен папір Anadarko. Починаючи з п'ятниці, звичайні акції Anadarko не будуть торгуватися на біржі в Нью-Йорку.

В кінці квітня Occidental Petroleum направила лист раді директорів компанії Anadarko Petroleum Corporation з пропозицією купити всы акції компанії по 76 доларів за штуку, перебивши таким чином пропозицію Chevron, яка оцінила вартість однієї акції Anadarko Petroleum в 65 доларів. Пізніше Anadarko оголосила, що компанія проведе переговори з Occidental.

Occidental Petroleum Corporation - нафтогазова компанія, що працює в США, на Близькому Сході і в Латинській Америці. Центральний офіс компанії знаходиться в Х'юстоні.

Американська компанія Anadarko була однією з найбільших в світі незалежних компаній з розвідки і видобутку нафти і природного газу. Компанія була заснована в 1959 році.