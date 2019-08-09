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Ціни на нафту знижуються після різкого зростання напередодні

П'ятниця, 9 серпня 2019, 09:43

Ціни на нафту еталонних марок в ході торгів в п'ятницю слабо знижуються після істотного зростання днем ​​раніше.

Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс-Україна".

За підсумками поточного тижня, ймовірно, буде зафіксовано зниження котирувань. З минулої п'ятниці WTI втратила понад 5%, Brent - понад 7%.

Жовтневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures до 7:56 подешевшали на 0,11 долара (на 0,19%) - до 57,27 долара за барель. У четвер їх ціна піднялася на 1,15 долара (на 2,05%), та становила на закриття 57,38 долара за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на вересень на електронних торгах на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) вранці знижуються на 0,07 долара (на 0,13%) - до 52,47 долара за барель.

За підсумками попередньої сесії їхня ціна зросла на 1,45 долара (на 2,84%) і завершила день на позначці 52,54 долара за барель.

Підтримку ринку напередодні надали новини про те, що представники Саудівської Аравії почали консультації з колегами по ОПЕК з питання можливої ​​реакції на недавнє падіння цін на паливо.

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ціни нафта

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