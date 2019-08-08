У Данії почнуть видавати іпотеку під 0% річних

Данський банк Nordea Bank Abp заявив, що почне видавати іпотеку під 0% річних на 20 років.

Про це повідомляє Bloomberg.

Це стало можливим через низький рівень процентної ставки центробанку Данії - 0,65%.

"Це хороша новина для власників будинків. Але ми очікуємо, що зниження ставок буде сприяти зростанню цін на житло", - заявила аналітик відділу внутрішніх фінансів Nordea Ліза Нітофт Бергманн.

Це стало можливим через низький рівень процентної ставки центробанку Данії - 0,65%.

"2 серпня банк Realkredit Danmark заявив, що почне видавати іпотеку за ставкою 0,5% річних терміном на 30 років. А банк Nykredit почав видавати таку іпотеку 5 серпня", - пише агентство.

Зазначимо, що Данія, Фінляндія, Японія і Аргентина входять до переліку країн світу з найнижчими ставками по іпотеці.

Нагадаємо:

Заступник голови Офісу президента Олексій Гончарук заявив, що у 2020 році ставки за іпотечними кредитами в Україні знизяться до 12-13% річних.

Наразі номінальні річні ставки за іпотечними кредитами в українських банках складають близько 20% річних (без врахування комісій та інших додаткових платежів).

Економічна правда