Агросектор має бути належно представлений в уряді - ЄБА

Бізнес-спільнота Європейської Бізнес Асоціації занепокоєна можливою ліквідацією Мінагрополітики та його приєднанням до інших міністерств чи відомств (ідея об’єднання лунає в інформаційному просторі).

Про це повідомляє прес-служба Асоціації.

"Агросектор - важлива складова економічного розвитку і гарант продовольчої безпеки країни. Так, на сьогодні, Україна входить до переліку найбільших експортерів агропродукції у світі. До прикладу, серед лідерів експорту української продукції залишаються зернові культури, олії та насіння олійних культур, Україна впевнено тримає лідерські позиції по експорту меду тощо.

В цілому, аграрний сектор формує 18% ВВП України, а експорт аграрної продукції, за інформацією Мінагрополітики, у 2018 році становив 18,6 млн. дол. США", - йдеться у заяві.

У ЄБА підкреслюють, що країни ЄС, США, Китай, Канада тощо мають відповідні аграрні міністерства, а на глобальному рівні в структурі ООН є також окрема організація – ФАО.

"Всі ці структури відіграють важливу роль у формуванні аграрної політики, гарантуванні продовольчої безпеки, стимулюванні розвитку, розробці розумних регуляцій, в тому числі, для ефективної роботи бізнесу", - зазначають в Асоціації.

"Бізнес спільнота сподівається, що нова політична команда прийме рішення після ретельного вивчення світового досвіду, зважить всі за і проти, проаналізує, чи дійсно нова ідея буде корисною для країни та оцінить можливі наслідки для сфери.

Крім цього, cподіваємось, що і думка прозорого бізнесу буде почута. Говорячи про бізнес, для компаній дуже важлива ефективність роботи, якість сервісів, що надаються, прозорість процесів. І, варто наголосити, протягом останніх кількох років, на думку компаній-членів Асоціації, комунікація з Міністерством відбувалась дійсно на високому рівні", - заявила виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації, Анна Дерев’янко.

Економічна правда