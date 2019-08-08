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Україна і Туреччина підписали договір про розвиток ділової співпраці

Четвер, 8 серпня 2019, 12:58

У Стамбулі відбулося підписання договору про співпрацю в рамках діяльності двосторонньої Ділової ради між Комітетом зовнішньоекономічних відносин Туреччини та Торгово-промисловою палатою України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу ОПУ.

З боку Туреччини договір підписав президент Комітету зовнішньоекономічних відносин Наїль Олпак, з боку України – президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков. Підписання відбулося в присутності президента України Володимира Зеленського.

Згаданий документ є подовженням договору, підписаного між цими організаціями у Стамбулі 1991 року.

Метою підписання договору є подальший розвиток ділової двосторонньої співпраці України й Туреччини та активізація діяльності української та турецької частин Ділової ради, заявили в ОПУ.

7 серпня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на спільній пресконференції за підсумками переговорів з президентом України у Анкарі заявив, що настав час завершити переговори про створення зони вільної торгівлі між двома країнами.

Європейська правда

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