Голова ДПС: правила оподаткування для IT-бізнесу зміняться

Голова Державної податкової служби Сергій Верланов анонсував зміни системи оподаткування для сфери IT в Україні з метою забезпечення високих темпів економічного зростання.

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Ця історія ширша, ніж просто зняти частину оподаткування з ІТ. Цим питанням зараз займається офіс президента, було декілька зустрічей з ІТ-бізнесом. Історія об'єднує в себе і профосвіту, і потенційно міграційний фактор - залучення в свою країну програмістів з інших країн. Про повернення тих, хто поїхав не йдеться - сама індустрія визнає, що поїхали люди рівня Google. Це питання ВВП, валютної виручки, інновацій... І цю історію зараз держава разом з індустрією буде збалансовувати", - зазначив Верланов.

"Я думаю, буде окремий проект. Я дивлюся на це з точки зору України в цілому дуже оптимістично. Цю індустрію не зрушив ні валютний курс у 2008-му і 2013-му. IT-працівники довели, що можуть працювати в умовах політичної невизначеності, вони масово не виїхали з України.

IT - це один із тих секторів, які можуть згенерувати додаткове зростання ВВП - ті 7% у 2021 році, про які говорить президент. І тут треба робити кардинальні речі. Простим еволюційним шляхом ми цього не досягнемо, живемо в реаліях 2,5-3,5% зростання", - додав він.

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Після того, як проти ініціативи виступили представники IT-індустрії, президент та прем'єр пообіцяли не ускладнювати для них умови роботи.