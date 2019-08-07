НБУ спростив торгівлю державними цінними паперами через смартфон

Учасники фондового ринку отримали можливість розробляти та інтегрувати з депозитарієм Національного банку власні автоматизовані системи для здійснення онлайн-операцій з облігаціями внутрішньої державної позики.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку.

"Інновація стала можливою завдяки впровадженню API-технологій в депозитарій НБУ, які забезпечують можливість автоматичної взаємодії внутрішніх систем учасників фондового ринку з системою депозитарного обліку Національного банку", - сказано в повідомленні.

Нововведення дозволяє учасникам фондового ринку налагодити прямий зв'язок між власною системою обліку і системою депозитарію НБУ, автоматизувати не тільки звичайну операційну роботу, але і ввести наскрізні процеси для нових продуктів і послуг.

Учасники фондового ринку зможуть дистанційно здійснювати операції з державними цінними паперами для своїх клієнтів, відкривати рахунки в цінних паперах, надавати інформаційні довідки тощо.

Клієнти професійних учасників зможуть отримати можливість здійснювати транзакції, використовуючи IT-рішення в формі мобільних додатків.

"Використання нових сервісів депозитарію НБУ є добровільним і не має жодних тимчасових обмежень. Кожна депозитарна організація може налаштувати таку взаємодію відповідно до власної бізнес-моделі", - повідомили в НБУ.

Економічна правда