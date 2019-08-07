Схема Курченка: суд відпустив фігуранта додому

Джерело: рішення Печерського районного суду Києва від 12 липня, оприлюднене на початку серпня

Правоохоронці затримали харківчанина, на якого була записана фірма олігарха-втікача Сергія Курченка, однак наступного ж дня суд призначив йому нічний домашній арешт.

З рішення суду: "Ні в самому клопотанні, ні прокурором в судовому засіданні не було наведено індивідуальних підстав для підтвердження необхідності застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою".

Деталі: Прокуратура клопотала про арешт підозрюваного. Він сам та його адвокат просили про домашній арешт, посилаючись на "стан здоров’я" та "наявність постійного місця проживання".

11 липня був затриманий колишній власник, директор та головний бухгалтер ТОВ "Харків-СПБТ". Воно належить до групи фірм, через які, за версією прокуратури, Курченко викуповував зріджений газу на спеціалізованих аукціонах за пільговими цінами.

Ім’я чоловіка у судовому рішенні приховане, однак зазначено, що він народився у місті Лозова Харківської області, а частку у компанії придбав у 2010 році. Ці дані збігаються з Сергієм Шевцовим, який перебував у розшуку Служби безпеки з вересня 2016 року.