Автобусний перевізник FlixBus знайшов другого партнера в Україні

Найбільший автобусний перевізник Європи, FlixBus, буде розвивати пасажирські перевезення в Україні разом із компанією Gunsel.

Про це повідомляє ЦТС.

Зазначається, що про це оголосять на прес-конференції 13 серпня, яку організовує FlixBus. На ній будуть присутні генеральний директор FlixBus в Польщі і Україні Міхал Леман і гендиректор Gunsel Group Зекі Кочак.

На прес-конференції планують оголосити деталі співпраці з Gunsel та назвати нові спільні напрямки і міста, за рахунок яких FlixBus має намір розширити свою мережу в Україні.

Нагадаємо:

11 червня FlixBus оголосив про повноцінний вихід на український ринок і назвав маршрути, які запустить в Україні.

Згідно з презентацією компанії, у планах на 2019 рік - запустити рейси з Києва, Львова, Харкова, Дніпра, Одеси, Чернівців, Івано-Франківська, Вінниці, Тернополя.

Вартість квитків починатиметься від 5 євро.

На початковому етапі на українських маршрутах компанія буде працювати через українських партнерів, кількість яких до кінця року може зрости до 4-5. Першим партнером Flixbus в Україні стала компанія EuroClub.

Компанія Gunsel виконує автоперевезення вже більше 20 років. У 2016 році вийшла на міжнародний ринок, запустивши рейс Київ-Варшава.