Глава податкової служби: концепція податкової амністії передбачає пільгову ставку 5%

Обговорюваний проект податкової амністії капіталів передбачає базову ставку в 9% і пільгову в 5% за добровільного розкриття інформації платником податків.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив глава Державної податкової служби Сергій Верланов.

"Щодо податкової амністії капіталу тривають переговори з МВФ, насамперед щодо ставки. Ситуація України не унікальна - і ПАР, і Латвія, і інші країни її проходили. Наразі дискутуємо про знижені ставки: 9% як базова і 5% - знижена", - сказав він.



За його словами, важливо запустити податкову амністію разом із загальним декларуванням.



"Скільки надходжень для бюджету дасть податкова амністія, можна буде говорити лише після того, як буде зрозумілою конструкція такої податкової амністії. Без сумніву, це залежить від того, яка буде ставка оподаткування, хто може бути декларантом, з чого виплачуватиметься податок тощо", - зазначив глава ДПС.

Нагадаємо:

Раніше Володимир Зеленський, нинішній президент України, під час своєї президентської кампанії заявляв про підтримку податкової амністії.