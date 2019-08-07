Гонтарева про допит у справі Курченка: Чекаю їх у Лондоні

Джерело: "The Page".

Колишня голова Національного банку Валерія Гонтарєва не приїде в Україну на допит у кримінальному провадженні стосовно бізнесмена-утікача Сергія Курченка 12 серпня.

Пряма мова: "Я нічого до цієї справи не маю, навіть поруч не проходила.

Я вже їм повідомила, що працюю й живу у Лондоні, тому вони знають мою адресу і можуть надсилати мені всі позови або приїхати до мене в Лондон... Чекаю їх у Лондоні, якщо вони хочуть мене побачити".

Деталі: Гонтарева сказала також, що повістку на допит ще не отримала.

Передісторія:

Гонтареву викликають на допит у справі Курченка вже втретє цього року.

Крім неї, ГПУ повторно викликала на допит ще й співзасновника інвесткомпанії ICU Костянтина Стеценка, власника приватної газодобувної компанії Burisma Миколу Злочевського та колишнього заступника голови Адміністрації президента Олексія Філатова.

Перед виборами прокурор Костянтин Кулик, який веде "справу Курченка", вже розсилав фігурантам повістки, але зробив це "неналежним чином", а підозри оформив із порушеннями.

Тоді Гонтарева звинуватила ГПУ у спробі дискредитувати реформифінансового сектора й натякнула, що не збирається для допиту повертатися в Україну з Лондона, де живе і викладає.

Кулик вважає достатніми докази для оголошення підозр Гонтаревій та Філатову.

Раніше Генпрокуратура викликала на допит екс-керівника Києва Леоніда Черновецького та його сина Степана, народного депутата "Опозиційного блоку" Євгена Бакуліна й екс-голову Адміністрації президента Бориса Ложкіна.

Українська правда