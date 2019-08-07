Microsoft оголосила про атаки російських хакерів через принтери

Корпорація Microsoft оголосила про атаки російських хакерів - за словами її IT-експертів, зловмисники використовують для проникнення в мережі принтери і VoIP-телефони.

Про це компанія повідомила на конференції з безпеки в сфері високих технологій в Лас-Вегасі, передає DW, посилаючись на агентство dpa.

Виявлені експертами злами корпоративних мереж змогли бути здійснені, тому що прилади використовували для роботи не змінені стандартні паролі, а на одному не було встановлено останнє оновлення, попереджає Microsoft.

Фахівці Microsoft вважають, що до атак причетна група кіберзлочинців, відома як Strontium (інші назви - Fancy Bear, APT28 і Sofacy). Раніше її пов'язували з Головним управлінням (ГУ) Генштабу збройних сил Росії.

У США стверджують, що вона стояла за кібератакою на передвиборний штаб кандидата в президенти від Демократичної партії Хілларі Клінтон під час президентської виборчої кампанії 2016 року.

Українська правда