У Зеленського готують проект рішення про зниження цін на електрику для водоканалів

Команда Зеленського разом із урядом та Нацкомісією, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, розробляє проєкт рішення, яке дозволить знизити ціну електроенергії для водоканалів на 10%.

Про це на брифінгу сказав представник президента в Кабміні Андрій Герус, передає Укрінформ.

"Запровадження ринку електроенергії відбулося зі зростанням ціни електроенергії для водоканалів на 25%. Просто перекласти його на кінцевого споживача не є правильно.

Ми розробляємо механізм. Йде спілкування з регулятором, міністерством енергетики, щоб відбулося зниження мінімум на 10% з рівня, який є на початок місяця. Думаю, за тиждень-два буде проект рішення, як цю ситуацію виправляти", - сказав Герус.

Нагадаємо:

Українська асоціація підприємств водопровідно-каналізаційного господарства "Укрводоканалекологія" допускає, що вже з 20 серпня водоканали можуть перейти на погодинну подачу води через брак коштів на оплату електроенергії в тарифі підприємств.