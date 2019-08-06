Коломойський розповів про зв'язки з російським бізнесом

Український олігарх Ігор Коломойський заявив, що у Росії у нього не буде ніякого бізнесу, поки Крим не повернеться під контроль України.

Про це він сказав в інтерв'ю РБК.

Олігарх підкреслив, що жодного бізнесу в РФ у нього немає.

На питання, чи можливі якісь угоди або спільні проекти з російськими бізнесменами у майбутньому, Коломойський відповів: "У Росії - ніяких бізнесів. Це з принципових міркувань. Якщо до кінця мого життя Крим не повернуть, то 100% Росія для мене закрита. Хотілося б, щоб повернули, але надії мало".

Щодо можливих спільних проектів на території України він заявив, що "росіяни самі не захочуть тут чимось займатися, поки ця ситуація триватиме, тому що їх інвестиції завжди будуть під ударом".

Відповідаючи на питання, з ким із російських бізнесменів він підтримує відносини, олігарх сказав: "Це для бізнесменів небезпечно, тому я не скажу. Навіщо людям неприємності? Але я ні з ким не посварився".