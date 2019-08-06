Герус: Поставки дизпалива з РФ скоротяться майже в два рази

З 1 серпня поставки російського дизпалива в Україну скоротяться майже в два рази.

Про це заявив представник президента в Кабміні Андрій Герус на брифінгу у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

"Поставки російського ресурсу в серпні скоротяться майже вдвічі ... Те, що йде через трубопровід, скоротиться десь з 200 тисяч тонн до 100 тисяч тонн. Крім того, ми маємо інформацію про те, що російська "Лукойл" хотіла поставляти в Україні 80 тисяч тонн, але поки не отримала дозвіл від російського міністерства", - сказав він.

За його словами, поставки дизпалива морем у серпні зростуть у три-чотири рази, також збіьшуються поставки нафтопродуктів з Білорусі, Литви і країн ЄС.

"Потужності нафтотерміналів в морських портах України дозволяють збільшити обсяги переробки нафтопродуктів. "Укрзалізниця" може забезпечити достатню кількість рухомого складу для їх перевезення. Також "Укрзалізниця" сформує незнижуваний запас дизпалива для стабільної роботи", - зазначив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

За його словами, введення спецмита не викличе дефіциту нафтопродуктів на ринку України.

Герус додав, що російські компанії, які нещодавно призупинили роботу на ринку України, зацікавлені у її продовженні, про що свідчить їхня поведінка, зокрема те, що в липні вони закачали додаткові 40 тисяч тонн дизпалива у власні сховища з метою уникнути оплати спецмита.

Представник президента також зазначив, що причин для росту цін на дизпаливо немає.

"Усі трейдери підтверджують стабільність цін, ніякого зростання немає, і тим більше немає приводу для росту цін в роздрібних мережах. Минулого тижня і навіть вчора ми спостерігали зниження цін на скраплений газ, незважаючи на введені спецмита", - сказав він.

Нагадаємо:

17 липня Кабмін у відповідь на розширення російських економічних санкцій прийняв постанову, якою ввів спеціальне мито на імпорт російського дизпалива (трубопровідним транспортом) та скрапленого газу.

Відтак, спецмито на дизельне пальне, яке поставляється трубопровідним транспортом, становитиме 3,75% із 1 серпня 2019 року та 4% із 1 жовтня 2019 року.

18 квітня 2019 року уряд Російської Федерації заявив про встановлення заборони на експорт до України нафти та нафтопродуктів.

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