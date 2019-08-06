Верховний Суд не віддав Приватбанку київську нерухомість Коломойського

Верховний Суд залишив без змін касаційну скаргу Приватбанку на рішення судів попередніх інстанцій та відмовився стягувати на користь банку нерухомість компаній з групи "Приват" Ігоря Коломойського для погашення боргу за кредитом.

Про це повідомляє Finbalance з посиланням на рішення суду.

У суді Приватбанк намагався стягнути з Коломойського борг на 564,3 мільйона за кредитом, який банк видав ще у 2008 році.

Серед майна, яке Приватбанк намагався стягнути, земельна ділянка у Києві за 52,6 мільйона гривень та 92 об’єкти нерухомого майна ТОВ "Компанія з управління активами "Фінансовий капітал".

Нагадаємо:

Печерський районний суд Києва 5 липня задовольнив клопотання ТОВ "Пріватофіс", пов'язаного з Ігорем Коломойським, і зняв арешт із 415 об'єктів нерухомості компанії.

Як повідомлялося, уряд країни 18 грудня 2016 року, посилаючись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів Приватбанку, найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію Приватбанку і влила в його капітал понад 155 млрд грн.

Екс-власники банку вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконною, тоді як Приватбанк і держава вимагають від них додаткового відшкодування шкоди.

Наразі сторони ведуть судові суперечки, як в Україні, так і в зарубіжних юрисдикціях.

Згідно з даними Нацбанку, Приватбанк на 1 квітня 2019 року за розміром загальних активів (525,698 млрд грн) займав 1-е місце серед 77 банків.