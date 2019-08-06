Коломойський оскаржив заборону на продаж "дочки" російського банку

Телерадіокомпанія "Жиса" подала скаргу на рішення Печерського райсуду Києва про заборону продажу акцій "Промінвестбанку".

Про це повідомляє Finbalance.

Так, 1 серпня Київський апеляційний суд відкрив апеляційне провадження за апеляційною скаргою компанії "Телерадіокомпанія "Жиса" на постанову Печерського райсуду Києва від 24 липня.

Цією постановою було задоволено заяву російської держкорпорації ВЕБ і заборонено Державній виконавчій службі здійснювати будь-які дії з продажу 99,77% акцій "Промінвестбанку".

Також постанова забороняє фондовій біржі ПФТС здійснювати будь-які дії з підготовки та проведення відповідного аукціону з продажу акцій банку.

ВЕБ в рамках зазначеної справи подав позов до ряду компаній, пов'язаних з Ігорем Коломойським і його партнерами, а також до екс-глави правління "Приватбанку" Олександра Дубілета.

Банк просить український суд зняти арешт з акцій "Промінвестбанку", який був накладений постановою держвиконавця 29 травня 2019 року.

Раніше повідомлялося, що інтерес до цього аукціону висловили три компанії - "ФК "Женева" та "Європейське позикове товариство", пов'язані з екс-главою Нацкомфінпослуг і екс-главою "Альфа банку" Андрієм Волковим, а також "Кредитна установа "Інвестиційна" Олександра Зінов'єва.

Нагадуємо:

Пакет акцій "Промінвестбанку" в розмірі 99,7726% виставлений на аукціон на біржі ПФТС.

Стартова ціна пакета - 532,1 млн грн.

Виставлений на продаж пакет акцій було стягнуто.

20 вересня 2018 року приватний виконавець виконавчого округу Києва Каращук K.Л. на підставі заяви ТОВ "Дайріс" відкрила виконавче провадження з примусового виконання ухвали Апеляційного суду Києва від 5 вересня 2018 року щодо стягненню акцій ПАТ "Промінвестбанк" на користь компанії "Дайріс" з групи "Приват" Ігоря Коломойського і партнерів.

У травні 2018 року Третейський суд в Гаазі постановив, що Російська Федерація повинна відшкодувати ряду українських компаній збитки за анексію Криму в розмірі 159 млн доларів.

Згідно з повідомленням суду, позов подали екс-глава Приватбанку Олександр Дубілет та 18 компаній, пов'язаних з екс-власниками банку або Приватбанком.

5 вересня 2018 року Апеляційний суд Києва своєю ухвалою заарештував акції українських "дочок" російських банків, включаючи Промінвестбанк.

Верховний суд 25 січня 2019 року прийняв рішення накласти арешт на акції Промінвестбанку, Сбербанку і ВТБ Банку, які "належать боржникові - Російській Федерації".

Крім того, цим банкам заборонено відчужувати рухоме і нерухоме майно, яке "належить боржнику - Російській Федерації".

У червні 2019 року російський держбанк Внєшекономбанк, якому належало 99,7726% акцій Промінвестбанку, подав позов до арбітражу Торгової палати Стокгольма до України через порушення країною міжурядової угоди про заохочення і взаємний захист інвестицій від 1998 року.

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