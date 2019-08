ZTE почала продавати перші 5G-смартфони

Китайська компанія ZTE розпочала продаж власних 5G-смартфонів - ZTE Axon 10 Pro 5G.

Про це повідомляє інформагентство Сіньхуа з посиланням на заяву компанії.

"Китайський виробник телекомунікаційного обладнання ZTE почав у понеділок продавати перші 5G-смартфони на китайському ринку", - йдеться у повідомленні.

Смартфон ZTE Axon 10 Pro 5G має зокрема, дисплей з активною матрицею на органічних світлодіодах у 16,43 см, потрійну камеру з сенсором у 48 мегапікселів.

Його вартість становить близько 722 доларів.

Зазначається, що після того, як у червні китайський уряд видав дозвіл на комерційне використання інфраструктури мереж п'ятого покоління в країні, китайські телекомунікаційні компанії й виробники смартфонів намагаються швидко посилити свої позиції на ринку.

Як повідомлялося, 29 липня китайська компанія Huawei представила свій перший 5G-смартфон для комерційного використання - Huawei Mate 20 X.

Нагадуємо:

Американська компанія Google Alphabet Inc частково призупинила співпрацю з Huawei. У зв'язку з цим Huawei не зможе використовувати сервіси та програми Google, в тому числі магазин додатків Google play і електронну пошту Gmail.

Крім Google співробітництво з Huawei призупинили ще чотири компанії - це виробники чіпів Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. і Broadcom Inc.

США, Канада, Австралія, Велика Британія та Японія наклали значні обмеження на Huawei і ZTE через побоювання, що використання продукції Huawei зробить їхні мережі вразливими для проникнення та шпигунства ззовні. Норвегія, Польща і Німеччина також розглядають подібні кроки.

Техніка Huawei нібито має "чорні двері", які дають китайським спецслужбам доступ до зашифрованих даних пристроїв, хоча Пекін це заперечує.

У Єврокомісії переконані, що китайські компанії виробляють чіпи, які можуть бути використані "для отримання секретів".

