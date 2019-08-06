Фінам повернуть майже мільярд євро переплаченого податку
Понад півтора мільйона мешканців Фінляндії отримають назад переплачений прибутковий податок на загальну суму близько 800 мільйонів євро. Торговельні підприємства 6 серпня очікують рекордних продажів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Helsingin Sanomat.
У зв'язку з внесеними в податкову систему змінами, переплачений прибутковий податок в Фінляндії тепер повертається за кілька днів, і 6 серпня кількість одержувачів цих грошей буде найбільшою.
Особливо ретельно до 6 серпня підготувалися магазини побутової техніки та електроніки. Деякі торговельні мережі спеціально до цього дня значно поповнила запаси товарів на складі.
Багато покупців роблять великі покупки, такі як комп'ютери, побутова техніка і телевізори, саме в день повернення прибуткового податку.
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