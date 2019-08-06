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Фінам повернуть майже мільярд євро переплаченого податку

Вівторок, 6 серпня 2019, 09:55

Понад півтора мільйона мешканців Фінляндії отримають назад переплачений прибутковий податок на загальну суму близько 800 мільйонів євро. Торговельні підприємства 6 серпня очікують рекордних продажів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Helsingin Sanomat.

У зв'язку з внесеними в податкову систему змінами, переплачений прибутковий податок в Фінляндії тепер повертається за кілька днів, і 6 серпня кількість одержувачів цих грошей буде найбільшою.

Особливо ретельно до 6 серпня підготувалися магазини побутової техніки та електроніки. Деякі торговельні мережі спеціально до цього дня значно поповнила запаси товарів на складі.

Багато покупців роблять великі покупки, такі як комп'ютери, побутова техніка і телевізори, саме в день повернення прибуткового податку.

Європейська правда

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Фінляндія податки

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