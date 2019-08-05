Користувачі Android зможуть вибирати пошукову систему за замовчуванням
З 2020 року Google буде пропонувати користувачам Android-пристроїв в Європі вибір пошукача при налаштуванні пристрою.
Про це йдеться в блозі Google.
При першому налаштуванні нового пристрою у користувача буде можливість вибрати пошуковик. Мова йде про пошук на головному екрані смартфона і пошук за замовчуванням у браузері Google Chrome, якщо він встановлений на пристрої.
Користувачі зможуть змінити свій вибір і після завершення налаштувань, додали в Google.
Щоб Google додала сторонній пошуковик в список, компанії можуть подати заявку. Для формування списку Google буде щорічно проводити аукціони: пошуковики повинні вказати суму, яку вони готові заплатити за кожного користувача, які обрали їх компанію в конкретній країні.
Для кожної країни буде визначена мінімальна ставка. Учасники аукціону, які запропонували рівну або більшу суму, потраплять в список пошукових систем разом з Google.
У Google пояснили, що вносять зміни відповідно до вимог Єврокомісії. Якщо регулятор вважатиме зміни достатніми, це може допомогти Google уникнути додаткових штрафів.
Нагадуємо:
У 2018 року Єврокомісія оштрафувала Google на 4,3 млрд євро. У регулятора в тому числі були претензії через те, що Google встановлює свій пошук і браузер в якості стандартних на Android-пристрої.
З квітня 2019 року Google при першому запуску магазину Google Play пропонує європейським користувачам вибір альтернативного браузера і пошуковик за замовчуванням.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua