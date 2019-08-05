Єврокомісія знизила антидемпінгові мита на труби Пінчука
Європейська комісія знизила з 13,1% до 8,1% антидемпінгові мита на безшовні труби заводів "Інтерпайп Ніко Тьюб" та "Інтерпайп НТЗ".
Про це йдеться у публікації в офіційному журналі Єврокомісії від 1 серпня 2019 року.
Це рішення ухвалили в рамках часткового перегляду антидемпінгових мит на деякі труби з України. Ініціювала перегляд компанія "Інтерпайп" Віктора Пінчука.
Єврокомісія почала перегляд розміру мит на безшовні труби з України у травні 2018 року.
Нагадаємо:
"Інтерпайп" - українська промислова компанія, виробник сталевих труб і залізничних коліс.
Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен Віктор Пінчук і члени його сім'ї.
Економічна правда
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