Всі розділи
Укр / Рус

Грузія: кількість туристів із Росії після заборони польотів впала на 14%

Понеділок, 5 серпня 2019, 13:00

У липні в Грузії зафіксували зниження кількості візитерів з Росії на 6,4%, а туристів - на 14%.

Про це заявила глава Національної адміністрації туризму Грузії Маріам Кврівішвілі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

"Не дивлячись на становище, що виникло, у російських туристів спостерігається бажання відвідувати Грузію. Збільшилася тенденція прибуття російських громадян сухопутним шляхом, також вони використовують транзитні шляхи", - сказала Кврівішвілі.

Водночас у липні, в цілому, відбулося збільшення кількості іноземних візитерів на 4,5%, а туристів - на 1%.

"Ми очікували, що цей місяць буде рекордним і туристичні візити збільшаться на двозначну цифру, однак, з незалежних від нас обставин, цього не вдалося домогтися, і ми постаралися звести збиток до мінімуму, і не дивлячись на зниження числа візитерів, ми зберігаємо позитивний темп зростання", - зазначила Кврівішвілі.

Після червневих протестів у Тбілісі влада РФ, посилаючись на необхідність захисту російських туристів, з 8 липня заборонила прямі польоти в Грузію. Російським туроператорам заборонили продаж путівок, а уряду доручили евакуювати росіян на батьківщину.

За оцінкою Нацбанку Грузії, вплив скорочення туристичного потоку з Росії на економіку Грузії складе близько 200-300 мільйонів доларів протягом решти року.

Нацбанк в серпні продав $ 40 мільйонів для стабілізації курсу ларі, який досяг загрозливого показника на тлі шоків, пов'язаних з туризмом і негативними очікуваннями.

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Грузія Росія авіа туризм

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Курс грузинського ларі досяг загрозливого показника 31 липня 2019, 19:55
Грузинська валюта ларі рекордно знецінилась 26 липня 2019, 13:49
Заборона літати до Грузії коштуватиме авіакомпаніям РФ три мільярди рублів 8 липня 2019, 15:52
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!