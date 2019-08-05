Німецька RWE вперше скористалась послугою зберігання газу в Україні

У липні ключовий гравець європейського ринку газу - німецька компанія RWE - вперше скористалася послугою зберігання газу в режимі "митний склад" на території України.

Про це повідомляє прес-служба АТ "Укртрансгаз".

"Перемовини щодо можливостей використання українських підземних сховищ з провідним європейським трейдером тривали декілька років", - йдеться у повідомленні.

За словами представника компанії Дитріха Хоффманна:

"Раніше RWE працювала тільки на кордоні України, а тепер ми можемо також використовувати українські газові сховища. На сьогодні RWE вже здійснив операції з ввезення і вивезення газу на територію України, у тому числі і в ПСГ в режимі "митний склад", - заявив представник компанії Дитріх Хоффман.

"Ми довго працювали, аби завоювати довіру постачальників, і задоволені досягнутими результатами. Провідні європейські трейдери вже активно співпрацюють з оператором ГТС та ПСГ на прозорих та конкурентних умовах, які базуються на європейському законодавстві.

Будемо продовжувати розвивати сервіси для зручності та вигоди наших клієнтів. Черговим кроком, який зробить українські газосховища ще більш затребуваними у європейських гравців, стане введення послуги транспортування на короткі відстані - "short-haul services", - підкреслив директор Оператора ПСГ Богдан Максимчук.

Нагадаємо:

RWE - німецька енергетична компанія, яка базується в м. Ессен (ФРН). Наразі є постачальником для більше ніж 20 мільйонів споживачів електроенергії та 10 мільйонів споживачів газу у Європі. RWE є другим за величиною виробником електроенергії в Німеччині.

Економічна правда