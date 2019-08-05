Німеччина - найбільший торговельний партнер Росії серед країн ЄС

Німеччина має найбільші торговельні зв’язки з Росією серед усіх країн-членів Євросоюзу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Євростату.

У 2018 році Німеччина була як найбільшим імпортером товарів з Росії (33 мільярди євро), так і найбільшим експортером до Росії (26 мільярдів євро).

Загалом минулого року Росія була третім найбільшим партнером ЄС по імпорту (8% від загального імпорту поза ЄС) та четвертим за величиною експорту ЄС (4% від загального експорту до ЄС) у 2018 році.

У період з 2008 по 2018 рік ЄС дефіцит торгівлі з Росією зменшився (мається на увазі, що блок імпортував більше, ніж експортував). Цей дефіцит торгівлі був найвищим у 2011 році - 93 мільярди євро та найнижчим у 2016 році - 46 мільярдів євро. У 2018 році дефіцит торгівлі ЄС з Росією склав 83 мільярди євро.

В експорті Євросоюзу до Росії переважали "машини та транспортні засоби", "хімікати" та "інша вироблена продукція", які разом складали 90% експорту ЄС до Росії.

В імпорті ЄС з Росії переважали первинні товари (72%), переважно "енергетика", "сировина" та "продукти харчування та напої". Крім того, "лікарські засоби" були найбільш експортованим продуктом ЄС до Росії, тоді як найбільший імпорт із Росії - "сира нафта, машинна олива".

Європейська правда