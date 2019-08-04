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Іран заявив про затримання танкера в Перській затоці - ЗМІ

Неділя, 4 серпня 2019, 14:08

Іран затримав в Перській затоці іноземний нафтовий танкер, який переправляв паливо до арабських держав.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Військово-морські сили Корпусу вартових Ісламської революції затримали іноземний нафтовий танкер в Перській затоці, який віз контрабандне паливо для деяких арабських країн", - сказав командувач корпусу Рамезан Зірахі в ефірі іранського ТБ.

"Він перевозив 700 000 літрів палива. Сім моряків на борту танкера різних національностей були затримані", - додав він.

На даний момент невідомо під прапором якої країни йшов танкер та куди саме він направлявся.

Як відомо, минулого місяця Іран захопив британський танкер в Ормузькій протоці за нібито порушення територіальних вод. Це сталося після того, як британці заарештували поблизу Гібралтару іранський танкер, звинувативши у порушенні санкцій проти Сирії.

Європейська правда

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