Wizz Air отримав останній літак Airbus A321

Wizz Air 30 серпня тримав останній літак із двигунами попереднього покоління, яким став Airbus A321 із реєстрацією HA-LTI.

Про це з посиланням на прес-службу лоу-коста повідомляє avianews.

Зазначається, що з цього моменту всі повітряні судна, які будуть надходити у флот лоу-коста, будуть оснащуватися двигунами нового покоління.

Портфель замовлень Wizz Air включає 273 авіалайнера сімейства Airbus A320neo, в тому числі A320neo, A321neo і A321XLR, який здатний здійснювати далекомагістральні рейси на відстань до 8700 км.

Наразі парк лоу-коста налічує 119 літаків: 72 - A320, 41 - A321 і шість A321neo. Поставки A321neo Wizz Air розпочалися 7 березня 2019 року. Цей авіалайнер є найбільш сучасним і містким у флоті лоу-коста.

Як повідомлялося, Wizz Air придбає 20 літаків Airbus до 2026 року.