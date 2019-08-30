Новини 30 серпня: новий Кабмін, доля "Укрзалізниці" та зростання економіки
Про новий Кабмін. Новий Кабінет міністрів уже провів перше засідання.
Про долю УЗ. Міністр інфраструктури Владислав Криклій виступає за створення трьох різних операторів у залізничній галузі.
Про тарифи. НКРЕКП знову знизила тариф на послуги "Укренерго".
Про міністерства. Міністерство економічного розвитку і торгівлі та Міністерство аграрної політики та продовольства об’єднаються в єдине відомство.
Про газ. Україна, Польща і США підпишуть меморандум про постачання газу.
Про опалювальний сезон. Опалювальний сезон у Кривому Розі треба терміново рятувати, заявляють у "Нафтогазі".
Про економіку. Посли України зобов'язані посприяти істотному збільшенню українського експорту в країни свого перебування, інакше будуть звільнені, заявляє радник президента з економічних питань Олег Устенко.
Про іпотеку. У 2020 році ставки за іпотечними кредитами обіцяють знизити до 12-13% річних, для цього нова влада співпрацюватиме із Національним банком.
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