Новини 30 серпня: новий Кабмін, доля "Укрзалізниці" та зростання економіки

Про новий Кабмін. Новий Кабінет міністрів уже провів перше засідання.

Про долю УЗ. Міністр інфраструктури Владислав Криклій виступає за створення трьох різних операторів у залізничній галузі.

Про тарифи. НКРЕКП знову знизила тариф на послуги "Укренерго".

Про міністерства. Міністерство економічного розвитку і торгівлі та Міністерство аграрної політики та продовольства об’єднаються в єдине відомство.

Про газ. Україна, Польща і США підпишуть меморандум про постачання газу.

Про опалювальний сезон. Опалювальний сезон у Кривому Розі треба терміново рятувати, заявляють у "Нафтогазі".

Про економіку. Посли України зобов'язані посприяти істотному збільшенню українського експорту в країни свого перебування, інакше будуть звільнені, заявляє радник президента з економічних питань Олег Устенко.

Про іпотеку. У 2020 році ставки за іпотечними кредитами обіцяють знизити до 12-13% річних, для цього нова влада співпрацюватиме із Національним банком.

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Директор з продажів Viber Костянтин Костадинов розповів ЕП, які країни приносять компанії найбільший дохід, на чому заробляє месенджер і чому в смартфонах користувачів стане набагато менше додатків. (рос)