Прем'єр про чинного голову Укрпошти: Пошукаємо для нього більш амбітну задачу

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський "за досить короткий період часу зробив хорошу справу", тому для нього пошукають "більш амбітну задачу".

Про це голова уряду сказав під час зустрічі з журналістами 30 серпня.

"Пан Смілянський чудовий менеджер – він за досить короткий період часу зробив хорошу справу. Я думаю, він виховав на Укрпошті собі гідну заміну, і ми пошукаємо для нього більш амбітну задачу. Про це ми з ним вже говорили", - зазначив Гончарук.

Нагадаємо:

17 серпня 2018 року зі Смілянським підписали трирічний контракт на посаду гендиректора Укрпошти, до цього він два роки займав цю посаду в статусі виконуючого обов'язки.

Економічна правда