У Китаї купівлю "Мотор Січі" називають "звичайною угодою"

Джерело: брифінг посла КНР в Україні Ду Вея.

Китай заявляє, що не втручається в купівлю китайською компанією половини українського заводу "Мотор Січ".

Ду Вей: "Все, що стосується "Мотор Січі" - це комерційна діяльність".

"Це всього лише звичайна угода, комерційна діяльність".

"Але ми не беремо участь і не втручаємось в це".

Деталі: Посол наголосив, що китайські компанії, які ведуть діяльність за кордоном, мають поважати закони тих країн, де працюють.

Також вони мають бути захищені законом.

Крім того, Ду Вей додав, що комерційна діяльність має бути основана на ринкових правилах.

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Передісторія:

Запорізький завод бізнесмена В'ячеслава Богуслаєва "Мотор Січ" – один із провідних світових виробників двигунів для авіаційної промисловості.

25 серпня директор зі зв'язків з громадськістю ВАТ "Мотор Січ" Анатолій Малиш повідомив, що китайські Skyrizon і Xinwei Groupвже подали на узгодження в Антимонопольний комітет України угоду з купівлі понад 50% акцій "Мотор Січі".

Видання "The Wall Street Journal" із посиланням на джерела в американській адміністрації повідомляло, що США намагаються завадитипридбанню китайською компанією українського заводу "Мотор Січ", адже це в рази підвищить оборонні позиції Китаю.

Експерти вважають, що Україна може втратити авіатехнології в результаті продажу понад 50% акцій заводу "Мотор Січ" китайському холдингу Beijing Skyrizon Aviation.