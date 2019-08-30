Іпотека в Україні: для зниження ставок влада співпрацюватиме з НБУ

У 2020 році ставки за іпотечними кредитами обіцяють знизити до 12-13% річних, для цього нова влада співпрацюватиме із Національним банком.

Про це на зустрічі з журналістами розповів новий прем'єр країни Олексій Гончарук.

"Нам потрібні дешеві гроші в економіці. Де їх взяти? Банківська система в принципі готова кредитувати і бізнес, і населення. В Україні може з’явитися іпотека. Вона в наступному році може бути 12-13%", - розповів Гончарук.

Він також запевнив, що нова влада знає, як це зробити.

"Ми працюватимемо з Нацбанком, не впливаючи на нього адміністративно. Працюватимемо по-партнерськи, будуючи з ними нормальні відносини. Ми маємо розуміти їхні очікування, а вони – розуміти наші", - пояснив прем’єр.

Очікується, що у результаті і бізнес, і люди, які хочуть купити собі нерухомість, зможуть піти в банк і "під більш-менш притомні відсотки оформити іпотеку", зазначив Гончарук.

Нагадаємо:

Раніше в під час зустрічі із провідними іноземними банками, які працюють в Україні, Гончарук також заявляв, що у 2020 році ставки за іпотечними кредитами знизяться до 12-13% річних.

Наразі номінальні річні ставки за іпотечними кредитами в українських банках складають близько 20% річних (без врахування комісій та інших додаткових платежів).

Ставки за кредитами пов'язані з рівнем облікової ставки, яку встановлює Нацбанк. Наразі облікова ставка становить 17%, проте у НБУ прогнозують її зниження до 8% до кінця 2022 року.

Економічна правда