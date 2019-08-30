На станціях метро з'являться туалети для пасажирів

Із 1 вересня при будівництві нових або реконструкції старих станцій метро мають обов'язково проектуватися туалети для пасажирів на вході/виході зі станцій.

Про це повідомляє прес-служба Мнінстерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ.

Нові будівельні норми містяться в ДБН В.2.3-7: 2018 "Метрополітени. Основні положення".

Зазначається, що під час нового будівництва або реконструкції санвузли обов’язково передбачатимуться у межах вестибюля станції, тобто, на вході/виході до них.

Крім цього, вони мають бути доступними для усіх груп населення і враховувати потреби людей з інвалідністю та інших маломобільних груп.

Підкреслюється, що у складних умовах під час реконструкції станції можливо влаштовувати санвузли у суміщених підземних переходах поза межами шляхів евакуації або поряд зі станцією на поверхні землі. У таких випадках, відповідно до нових ДБН, санвузли повинні мати окрему від метро систему побутової каналізації.

Державні будівельні норми (ДБН) - обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів, вулиць і доріг відповідно до їх призначення.

Економічна правда