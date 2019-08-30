SkyUp дозволили літати в Тель-Авів і на Шрі-Ланку
Комісія Державіаслужби надала авіакомпанії SkyUp право на здійснення рейсів до Тель-Авіву та на Шрі-Ланку.
Про це повідомляє прес-служба Державіаслужби.
Зокрема, авіакомпанія SkyUp отримала право на експлуатацію повітряної лінії: Київ – Коломбо (Демократична Соціалістична Республіка Шрі-Ланка) – Київ із частотою 2 рейси на тиждень.
Дозвіл на виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України має необмежений строк і почне діяти з 1 жовтня 2019 року, зазначили у прес-службі.
Також авіакомпанії дозволили експлуатувати повітряну лінію Київ – Тель-Авів – Київ із частотою 7 рейсів на тиждень. Це дасть авіакомпанії можливість здійснювати перевезення хасидських паломницьких груп на період святкування Єврейського Нового року. Дозвіл діятиме із 25 вересня до 4 жовтня 2019 року.
Окрім того, українська авіакомпанія Jonika отримала право на експлуатацію повітряних ліній: Київ – Тель-Авів – Київ із частотою 12 рейсів на тиждень; Одеса – Тель-Авів – Одеса із частотою 4 рейси на тиждень.
Нагадаємо:
Авіакомпанія SkyUp восени 2019 року запустить нові внутрішні маршрути з вартістю квитків від 500 гривень в один кінець.
Авіакомпанія Jonika раніше запустила рейси Львів-Афіни.
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Економічна правда
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