Зростання економіки України можуть забезпечити посли — радник Зеленського

Олег Устенко

Посли України зобов'язані посприяти істотному збільшенню українського експорту в країни свого перебування, інакше будуть звільнені.

Про це написав радник президента з економічних питань Олег Устенко на своїй сторінці в Facebook.

"Якщо посол в кожній окремій країні не в змозі збільшити наш експорт в країну свого перебування в тих темпах зростання, про які говорить президент і прем'єр (мінімум 5% на рік) він може пакувати свої валізи назад до Києва. Країні потрібне зростання. І кандидатів на заміну більш, ніж достатньо", - прокоментував Устенко слова нового міністра закордонних справ Вадима Пристайка.

За словами Устенка, додатковий фінансовий ресурс для країни також може дати боротьба з контрабандою.

"СБУ в змозі зупинити контрабанду, а це кілька мільярдів доларів у щорічному вимірі. З такими грошима можна створити необхідний фіскальний простір для стимулювання економіки і забезпечити додаткові імпульси для зростання країни до тих бажаних 5-7% на рік, про які говорить президент і прем'єр", - написав Устенко.

Радник президента підтримав ліквідацію Міністерства аграрної політики.

"Ідея злиття Мінекономрозвитку та Міністерства аграрної політики повинна була матеріалізуватися як мінімум років 10 тому. Краще пізно, ніж ніколи. На наступному етапі об'єднаний монстр повинен бути протестований на предмет своєї функціональності. Будь-яка функція, яка не потрібна платникам податків, без жалю повинна бути відсічена", - заявив Устенко.

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Нагадуємо:

29 серпня Верховна Рада нового скликання проголосувала за призначення прем’єр-міністром заступника керівника офісу президента Олексія Гончарука.

Цього ж дня відбулося голосування за новий склад уряду.

Економічна правда