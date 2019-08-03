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Shell виконає санкції США проти "Північного потоку–2" в разі ухвалення

Субота, 3 серпня 2019, 11:10

Нідерландсько-британська компанія Shell, яка є одним з акціонерів проєкту газопроводу "Північний потік-2", виконуватиме санкції США проти проєкту в разі ухвалення, але "зобов'язана продовжувати виконання договору про партнерство".

Про це заявив генеральний директор компанії Бен ван Берден, повідомляє Politico.

"Єдиний мандат, який я маю - це інвестувати обережно і робити правильно для наших акціонерів", - сказав ван Берден. "І якщо та чи інша країна вважає, що ми не повинні цього робити, вони повинні зробити це незаконним. І тоді я не маю вибору, і я цілковито виконуватиму ці санкції. Але лише тому, що це зобов'язання виконувати закон", - пояснив він.

Ще один акціонер, австрійська OMV, вважає, що "Північний потік-2" - це "економічний проєкт, важливий як для безпеки постачання, так і для конкурентоспроможності Європи", але не стала коментувати загрозу санкцій.

Речник швейцарської компанії Allseas, яка прокладає труби для "Північного потоку-2", заявив, що "не спекулює на потенційних наслідках запропонованих санкцій".

Нагадаємо, комітет Сенату США з міжнародних справ 31 липня схвалив законопроєкт, який має накласти санкції щодо компаній та осіб, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

Європейська правда

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Північний потік Shell

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