Гончарук: У моєму уряді красти не будуть

Кандидат на посаду прем'єр-міністра України Олексій Гончарук заявив, що у його уряді красти не будуть, а будуть боротися з корупцією.

"Ми досі не впоралися з тим, що хтось приходить до влади для того, щоб щось "пиляти". Цьому треба покласти край, і ми це зробимо. У моєму уряді красти не будуть", - підкреслив Гончарук під час розгляду його кандидатури на посаду прем'єр-міністра.

"Перед новим урядом стоїть найважливіше завдання - економічне зростання", - додав він.

На його думку, Україні необхідне зростання мінімум 5-7% в рік.

За словами Гончарука, необхідно за три-чотири місяці прийняти всі необхідні структурні законопроекти, а в майбутньому році працювати над їх імплементацією.

Економічна правда