Всі розділи
Укр / Рус

Гончарук: У моєму уряді красти не будуть

Четвер, 29 серпня 2019, 17:37

Кандидат на посаду прем'єр-міністра України Олексій Гончарук заявив, що у його уряді красти не будуть, а будуть боротися з корупцією.

"Ми досі не впоралися з тим, що хтось приходить до влади для того, щоб щось "пиляти". Цьому треба покласти край, і ми це зробимо. У моєму уряді красти не будуть", - підкреслив Гончарук під час розгляду його кандидатури на посаду прем'єр-міністра.

"Перед новим урядом стоїть найважливіше завдання - економічне зростання", - додав він.

На його думку, Україні необхідне зростання мінімум 5-7% в рік.

За словами Гончарука, необхідно за три-чотири місяці прийняти всі необхідні структурні законопроекти, а в майбутньому році працювати над їх імплементацією.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Кабмін

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Кабмін Гройсмана склав повноваження 29 серпня 2019, 14:37
Мінрегіон зобов'яже готелі сортувати сміття 27 серпня 2019, 14:04
Зеленський про майбутнього прем'єра: мені подобається двоє людей 25 серпня 2019, 10:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!