Посольство Китаю обурилося заявою радника Трампа щодо "Мотор Січі"

Джерело: прес-служба посольства КНР.

Посольство Китайської Народної Республіки в Україні вважає недружніми київські заяви радника президента Сполучених Штатів Америки Джона Болтона.

Пряма мова: "Днями радник президента США з національної безпеки Джон Болтон прибув в Україну з візитом, у період якого висловився в недружньому ключі щодо співпраці між Китаєм і Україною".

Деталі: Посол КНР в Україні Ду Вей проведе брифінг у посольстві 30 серпня для реагування на дані заяви та подання офіційної позиції Китаю.

Цьому передувала заява радника президента США Джона Болтона в Києві про ризики продажу частини української "Мотор Січі" китайцям. Він сказав, що Китай веде нечесну гру в США й краде військові технології.

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Передісторія:

Запорізький завод "Мотор Січ" – один із провідних світових виробників двигунів для авіаційної промисловості.

25 серпня директор зі зв'язків з громадськістю ВАТ "Мотор Січ" Анатолій Малиш повідомив, що китайські Skyrizon і Xinwei Group вже подали на узгодження в Антимонопольний комітет України угоду з купівлі понад 50% акцій "Мотор Січі".

Видання "The Wall Street Journal" із посиланням на джерела в американській адміністрації повідомляло, що США намагаються завадити придбанню китайською компанією українського заводу "Мотор Січ", адже це в рази підвищить оборонні позиції Китаю.

Експерти вважають, що Україна може втратити авіатехнології в результаті продажу понад 50% акцій заводу бізнесмена В'ячеслава Богуслаєва "Мотор Січ" китайському холдингу Beijing Skyrizon Aviation.

Українська правда