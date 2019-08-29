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Sony продасть усі свої акції Olympus за 760 мільйонів доларів

Четвер, 29 серпня 2019, 14:20

Японська Sony продасть весь свій пакет акцій виробника ендоскопів, фототехніки і оптики Olympus назад самій компанії за 80,4 мільярда ієн (762,88 мільйона доларів).

Про це із посиланням на прес-релізі Sony повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що Sony продасть 68 млн 975,8 тис. акцій Olympus (5,03% капіталу) за ціною закриття торгів у четвер, 29 серпня, - 1165 ієн.

Нагадаємо, Sony купила 11,5% акцій Olympus у 2012 році. У 2015 році компанія продала половину пакета інвестиційному банку JPMorgan Chase & Co.

Sony і Olympus продовжать співпрацювати в рамках бізнес-альянсу, зокрема і в рамках спільного підприємства з виробництва медичного обладнання, створеного компаніями в 2013 році.

Японська Olympus є світовим лідером у сфері випуску шлунково-кишкових ендоскопів, займаючи близько 70% ринку. Штат компанії перевищує 35,1 тис. осіб.

Нагадаємо, у травні Microsoft і Sony уклали стратегічне партнерство.

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