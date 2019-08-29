У першому півріччі площа прийнятого в експлуатацію житла зросла на 50% - Мінрегіон

У січні-червні 2019 року в Україні було прийнято в експлуатацію 4911,2 тисяч квадратних метрів загальної площі житла - на 50,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомив у Facebook заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе.

За його словами, таке зростання пов'язане з тим, що у минулому році Верховна Рада підтримала і прийняла закон про так звану "будівельну амністію", "який дозволив багатьом українцям узаконити самочинно збудовані приватні і дачні будинки за спрощеною процедурою".

"На його виконання Мінрегіоном було затверджено порядок прийняття в експлуатацію таких об’єктів. І цей механізм працює", - заявив заступник міністра.

Парцхаладзе повідомив, що прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки загальною площею 369,1 тисяч квадратних метрів - це на 89% більше, ніж за такий же період минулого року.

"У містах України було прийнято в експлуатацію 2887,1 тисяч квадратних метрів житла (58,8%), у сільській місцевості – 2024,1 тисяч квадратних метрів (41,2%). 42% загального обсягу житла було прийнято в експлуатацію у багатоквартирних будинках, 58% - в одноквартирних будинках.

Усього введено в експлуатацію 53 258 нових квартир", - додав він.

Лідерами за обсягами введеного в експлуатацію житла були Київська (684,3 тис кв. м), Львівська (632,9 тис кв. м), Одеська (474,8 тис кв. м), Івано-Франківська (431,6 тис кв. м) області та місто Київ (430,6 тис кв. м).

Нагадаємо:

Аби побороти корупцію у будівництві, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ запустить електронний кабінет забудовника і забезпечить прозорий розгляд дозвільних документів.

Економічна правда